Wien-Hietzing: Buslinie 56B bekommt neue Haltestelle

Durch die Neuorganisation der Buslinien in Wien-Hietzing entfällt ab 1. Juli die 56B-Haltestelle in der Stranzenberggasse. Stattdessen wird es nun eine Station in der Fasangartengasse Ecke Würzburggasse geben.

Die von den Wiener Linien ab 1. Juli 2019 in Kraft tretende Änderung der Buslinienführung im Bereich Küniglberg, Speising und Lainz hat in den vergangenen Wochen zu Kritik seitens der Hietzinger im Bereich der Stranzenberggasse geführt.

Die Buslinie 56B soll in beiden Fahrtrichtungen nicht länger über die Station Stranzenberggasse geführt werden. Für Schüler der Volksschule Speising hätte sich ein zusätzlicher Fußweg bis zur Busstation St. Hemma ergeben.

Neue Bushaltestellen für Linie 56B

Nach etlichen Gesprächen mit den Wiener Linien hat die Hietzinger Bezirksvorstehung nun die Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle in Richtung Speising und Mauer in der Fasangartengasse Ecke Würzburggasse und in Fahrtrichtung ORF Zentrum und Kennedybrücke in der Melchartgasse erreicht.

Der zusätzliche Fußweg kann somit wesentlich verkürzt werden, es entfällt die Notwendigkeit für die Schüler die Fasangartengasse kreuzen zu müssen, wodurch Verbesserungen für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg erreicht werden konnten.

Wiener Linien will Bus-Auslastung prüfen

Die Wiener Linien haben dem Bezirk ebenfalls zugesagt, in den Monaten Juli, August und September die Auslastung der einzelnen Busverbindungen intensiv zu prüfen und eventuell Nachbesserungen an den Intervallen vorzunehmen.

"Da die Ausschreibung der neuen Buslinien an Partnerfirmen leider ohne Rücksprache mit dem Hietzinger Bezirksparlament vorgenommen wurde, ist es erfreulich, dass zumindest eine dreimonatige Evaluierungsphase zugesagt wurde und auf unser Drängen eine Ersatzhaltestelle für die Stranzenberggasse geschaffen wird", so Bezirksvorsteherin Silke Kobald nach den Gesprächen mit den Wiener Linien.