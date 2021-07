Wien: Corona-Verschärfungen sollen Infektionswelle im Herbst klein halten

Die Testpflicht für Kinder ab sechs Jahren und das Aus für Wohnzimmertests in Wien wurden laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker eingeführt, um einen neuerlichen Lockdown und weiteres Homeschooling zu verhindern.

Die Stadt Wien hält trotz heftiger Kritik an den verschärften Corona-Regeln für Kinder ab sechs Jahren bei gleichzeitigen Lockerungen für Erwachsene fest.

Diese seien angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante notwendig und die Stadt habe von Beginn an gesagt, dass man nicht alle Lockerungen des Bundes mittragen werde, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im "Ö1"-Mittagsjournal am Samstag. Er verstehe den Unmut, aber Wien biete alle Möglichkeiten für Tests an.