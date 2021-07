Ludwig wehrt sich gegen Kritik an neuen Corona-Regeln: "Nicht aus Jux und Tollerei"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verkündete am Mittwoch strengere 3G-Regeln für Wien. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger kritisierte diese am Donnerstag scharf. Nun meldete sich Ludwig erneut zu Wort.

Bürgermeister Michael Ludwig ließ die Kritik an den verschärften 3G-Regeln in Wien nicht gelten. "Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei", sagte er am Rande einer Pressekonferenz auf Anfrage der APA.

Michael Ludwig kontert Kritik zu verschärften 3G-Regeln in Wien

Er sei überzeugt, so betonte er, dass die Delta-Mutation eine große Herausforderung darstelle. An die Maßnahmen, die in Wien verordnet worden seien, hätten sich die Menschen zudem schon gewöhnt.

Kinder etwa würden in der Schule bereits getestet. "Und es ist einsichtig, wenn wir bis jetzt der Meinung waren, dass wir Kinder in diesem Alter testen, dass wir das auch tun, wenn Schulferien sind." Denn das Virus habe keine Ferien. Kinder könnten das Coronavirus an junge Eltern weitergeben, die noch nicht geimpft seien, gab Ludwig zu bedenken.

Man müsse alles daran setzen, verschärfte Maßnahmen wie im vergangenen Herbst zu verhindern. "Ich sehe mich auch eins mit den Sozialpartnern in Wien", sagte der Bürgermeister. Diese hätten große Sorge, dass es zu einem neuerlichen Lockdown kommen könnte. Vergangenen Sommer habe man argumentieren können, dass die Situation damals neu war. Dies sei nun nicht mehr der Fall. Er wolle nicht im Herbst gefragt werden, ob die Politik den Sommer verschlafen habe, hielt Ludwig fest.

Kritik von Ministerin Köstinger

"Am Tag vor gut geplanten bundesweiten Öffnungsschritten einseitig die Regeln zu ändern, ist völlig absurd", ärgerte sich Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Vorgangsweise Wiens gehe auch völlig an der epidemiologischen Realität vorbei, so die Ministerin. Es gebe keinen plausiblen Grund für diese Verschärfungen. "Dass Wien nun die 3G-Regel auf Kinder ab 6 Jahren ausweitet, macht die Planungen für viele Familien extrem schwierig und greift in eine bislang sehr gut funktionierende bundesweite Teststrategie ein", ärgerte sich Köstinger.