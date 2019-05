Wahlmotive: Großteil der Wähler wollte bei EU-Wahl innenpolitisches Zeichen setzen

Wie aus der Wahltagsbefragung von SORA (für den ORF) und Peter Hajek (für ATV) hervorgeht, nutzten die Wähler die Europawahl als innenpolitische Testwahl für die vorgezogene Nationalratswahl im Herbst.

Der Großteil der Wähler gibt an, bei der EU-Wahl 2019 ein innenpolitisches Zeichen gesetzt zu haben. Für die ÖVP ist Kanzler Sebastian Kurz das drittstärkste Wahlmotiv. Und 16 Prozent geben an, durch die “Ibiza-Affäre” beeinflusst zu sein.

Wähler wollten innenpolitisches Zeichen setzen

Laut der SORA-Befragung unter 1.287 Wahlberechtigten (durchgeführt zwischen 21. und 26. Mai) haben fast zwei Drittel (62 Prozent) angegeben, mit ihrer Stimme ein innenpolitisches Zeichen setzen zu wollen. Besonders stark ausgeprägt war das bei der FPÖ, wo 57 Prozent der Aussage “sehr” zustimmten und 26 “eher” (in Summe also 83 Prozent). Bei den anderen Oppositionsparteien waren es 60 (Grüne), 64 (SPÖ) und 68 Prozent (NEOS). Bei den ÖVP-Wählern gab nur knapp die Hälfte ein innenpolitisches Wahlmotiv an (49 Prozent).