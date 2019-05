EU-Wahl 2019 LIVE: Ergebnis, Hochrechnungen und alles zum Wahltag

Die EU-Wahl 2019 verspricht in Österreich nach der Verkündung von Neuwahlen in Österreich unerwartet spannend zu werden. Wir berichten LIVE vom Wahltag, der Hochrechnung und dem Ergebnis im Ticker und halten sie außerdem über die Entwicklungen des Tages auf dem Laufenden.

Eigentlich sind die 6,4 Millionen österreichischen Staatsbürger und hier lebenden EU-Mitbürger am 26. Mai 2019 zur Kür der 18 EU-Parlamentarier Österreichs aufgerufen. Dafür haben sieben Parteien Kandidaten ins Rennen geschickt: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS, EUROPA Jetzt und die KPÖ. Seit der letzten EU-Wahl bestand die Riege aus je fünf ÖVP- und SPÖ-, vier FPÖ-Mandataren, drei Grünen und einer NEOS-Vertreterin.

Wie sich das durch das Ibiza-Video ausgelöste innenpolitische Erdbeben auf die Europawahl 2019 auswirkt, können die Meinungsforscher kaum abschätzen. Möglicherweise schreckt es viele Wahlberechtigte – vor allem aus dem Lager der FPÖ, vielleicht auch der ÖVP – ab. Dann wird die Beteiligung noch geringer. Denn bei EU-Wahlen ist die Mobilisierung ohnehin das größte Problem – speziell jene der EU-skeptischen FPÖ-Wähler. Generell ist die Beteiligung die schwächste aller größeren Wahlen in Österreich: Seit 1999 nutzt nicht einmal mehr die Hälfte das Wahlrecht; 2014 waren es 45,39 Prozent.

Europawahl 2019: Hochrechnungen und das Ergebnis

Wie die jetzt doch spannende EU-Wahl ausgeht, erfahren die Österreicher heuer erst spät. Die Bundeswahlbehörde veröffentlicht alle Ergebnisse erst um 23 Uhr, wenn in Italien die letzten Wahllokale zusperren – und nicht bereits ausgezählte Gemeinden, Bezirke und Bundesländer schon ab dem heimischen Wahlschluss um 17 Uhr. Eine erste offizielle Hochrechnung zur EU-Wahl in Österreich soll es ab ca. 18 Uhr geben. Die Briefwahl wird am Montag ausgezählt, das Ergebnis der Vorzugssstimmen wird die Bundeswahlbehörde Dienstag oder Mittwoch bekannt geben. Besonders interessant ist es für die ÖVP – vergibt sie doch heuer ihre Mandate strikt nach der Zahl der Vorzugsstimmen.