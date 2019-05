Europawahl 2019: Startschuss in den Wahlkabinen ist gefallen

In Österreich wird seit 8 Uhr in fasst allen 10.200 Wahlkabinen gewählt. Das Ergebnis der EU-Wahl wird jedoch erst um 23 Uhr feststehen.

Wie wirkt sich Ibiza-Skandal auf die Wahl aus?

Die EU-Wahl steht im Schatten der schweren innenpolitischen Turbulenzen – seit ein 2017 in Ibiza aufgenommenes Video auftauchte, in dem Heinz-Christian Strache über illegale Parteienfinanzierung und die Vergabe von Staatsaufträgen gegen Wahlkampfhilfe spricht. Acht Tage vor der Wahl trat Strache als Vizekanzler und Parteichef zurück, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte der FPÖ die Zusammenarbeit auf und rief die Neuwahl im Herbst aus. Wie sich all diese Erschütterungen – samt dem Kurz am Montag im Nationalrat drohenden Misstrauensantrag – auf die Wahl auswirken, war nicht abschätzbar.