Waffen des Wien-Attentäters sichergestellt: Ermittlungen zur Herkunft laufen

Die Polizei ermittelt derzeit zur Herkunft der Waffen, die der Wien-Attentäter bei dem Anschlag am 2. November in der Innenstadt bei sich trug.

Am 2. November wurden bei dem Terror-Anschlag in Wien mehrere Passanten von einem 20-Jährigen getötet. Bei dem Großeinsatz der Polizei konnte der Attentäter nach wenigen Minuten in der Innenstadt am Ruprechtsplatz 1 "neutralisiert" und seine Waffen sichergestellt werden.