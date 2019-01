Überfall auf Kirche in Wien-Floridsdorf: Polizei veröffentlicht Phantombild

Nach dem Überfall auf die Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf, hat die Polizei nun ein Phantombild veröffentlicht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Beim Überfall auf eine Kirche in Wien-Floridsdorf am 27. Dezember 2018, bei dem sechs Personen verletzt wurden, konnte die Polizei nun ein Phantombild erstellen. Die Ermittlungen und Spurenauswertung ist nach wie vor am Laufen. Ein Teil der Einvernahmen sind bereits abgeschlossen, einzelne Vernehmungen sowie die genaue Aufstellung der gestohlenen Gegenstände stehen auf Grund des Gesundheitszustandes der Opfer noch aus.