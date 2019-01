Kirche in Wien-Floridsdorf überfallen: Täter weiterhin unbekannt

Nach dem Überfall auf Ordensbrüder in Wien-Floridsdorf ist der Täter und ein möglicher Komplize nach wie vor unbekannt.

Nach dem am Donnerstag vergangener Woche verübten Überfall auf Ordensbrüder der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf ist der Täter und ein möglicher Komplize weiterhin unbekannt. Bei der Tat im Pfarrhaus der Schulbrüder in Strebersdorf waren fünf der sechs betroffenen Männer verletzt worden.