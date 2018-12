Überfall in Kirche in Wien-Floridsdorf: Vermutlich ein Täter

Nachdem gestern mehrere Ordensbrüder in der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf überfallen worden sind, wird derzeit nun von nur einem Täter ausgegangen.

Der Überfall auf mehrere Ordensbrüder in der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf könnte auch nur von einem Täter begangen worden sein. Die Opfer machten in ersten Befragungen unterschiedliche Angaben, die Polizei revidierte deshalb ihre Angaben auf “ein oder zwei Flüchtige”, wie Sprecher Patrick Maierhofer erläuterte.