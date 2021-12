Über ein Dutzend Omikron-Verdachtsfälle in Wien

Die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle in Wien ist zweistellig. Ganz anders sieht es allerdings bei der Zahl der bestätigten Fälle der Corona-Variante aus.

In Wien besteht in mehr als einem Dutzend Fällen Omikron-Verdacht. Wie Sonja Vicht von der MA 15 am Montagvormittag VIENNA.at mitteilte, gibt es 15 Fälle - darunter ausschließlich Reiserrückkehrer. Die Sequenzierung von Tests hat bereits begonnen, wie aus einem APA-Bericht hervorgeht. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt laut Ficht bei eins, in diesem Fall sei bereits eine Sequenzierung erfolgt.