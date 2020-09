Terrassenareal "Libelle" im Wiener MQ wird offiziell eröffnet

Coronabedingt musste die Eröffnung der "Libelle" im Wiener Museumsquartier im April verschoben werden. Am Dienstagabend ist es nun soweit.

"Die Libelle ist gelandet" - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich am Dienstag über den Dächern des Museumsquartiers erfreut, dass das neue Terrassenareal am Dach des Leopold Museums nach Coronaverzögerungen nun eröffnet werden kann.

"Libelle" im Museumsquartier wird eröffnet: "Schönste Kulturterrasse"

"Es ist die schönste Kulturterrasse Österreichs", zeigte sich MQ-Direktor Christian Strasser am Vormittag vom neuen Standort überzeugt, der am Abend offiziell mit einem Festakt eröffnet wird: "Sie bietet in jedem Falle die schönste Aussicht auf die lebenswerteste Stadt."