Glaswände der "Libelle" im Wiener MQ eingebaut

Am Donnerstag wurden die Glaswände der "Libelle" im Wiener Museumsquartier montiert. Diese werden von der Künstlerin Eva Schlegel beigesteuert.

Die "Libelle" im Wiener Museumsquartier (MQ) nimmt weiter Gestalt an. An den Zubau in luftigen Höhen - der am Dachaufbau des Leopold Museums entsteht - wurden am Donnerstag Glaswände montiert, die von der Künstlerin Eva Schlegel gestaltet wurden. Sie steuert für die gläserne Fassade insgesamt 60 Scheiben im Format 1,4 mal 4,2 Meter bei.