Stumm & Laut 2020: Das Programm beim Filmfest am Wiener Columbusplatz

Vom 13. bis 15. August geht mit "Stumm & Laut" wieder ein außerordentliches Film- und Musikhighlight am Wiener Columbusplatz über die Bühne. Hier finden Sie alles zum dreitägigen Programm.

20 Jahre "Stumm & Laut" Filmfest in Wien

Das Programm 2020 am Columbusplatz in Wien-Favoriten

Es ist eines jener verborgenen Großstadtasyle, in denen sich die lichtscheuen Existenzen ein Stelldichein geben. Viele Wege führen in die Halbwelt des Café Elektric, aber nur wenige wieder hinaus. Mädels, die im Schein der Straßenlampen nach den Käufern ihrer Körper suchen, finden sich ebenso ein wie Nachtschwärmer und allerhand finstere Gestalten. Wahrhaftiges trifft hier auf Täuschung, Triebe auf Träume und Gefühle, Besitz und Geld auf Abhängigkeit. Ein atmosphärisch dichter, in seiner unmittelbaren und unsentimentalen Darstellung des Wiener Milieus heute noch bestechender »Sittenfilm« – und der Startschuss für drei großen Karrieren. (Silvia Breuss)Einer der seltenen heimischen Stummfilme, in denen der richtige "Ton" getroffen wird: von Willi Forst als Strizzi und Dietrich als schlimmer Tochter aus einfachem Hause Live-Musik: BAUER.SCHLÄGER.WURF feat. DwD

Die schöne Mary Conway heiratet – bestärkt durch das Drängen ihrer Mutter – den viel älteren Börsenspekulanten Jackson Harber. Ihren Geliebten, den Bildhauer Harry Lighton, verstößt sie, woraufhin dieser einen Selbstmordversuch unternimmt. Sie lebt ein Leben voller Genuss und Exzess, ohne Moral und Skrupel. Das geht nicht lange gut, auch wenn Mary die ersten Warnzeichen gekonnt ignoriert. Erst als die Visionen biblisches Ausmaß annehmen und immer schrecklicher werden, hält sie in ihrem Treiben inne. Sodom und Gomorrha aus dem Jahr 1922 war das aufwändigste Kinospektakel seiner Zeit, inszeniert von Michael Kertész, der später in Hollywood als Michael Curtiz Weltruhm erlangte und Filmklassiker wie Casablanca, Mildred Pierce oder White Christmas drehte. Kertész’ Frau Lucy Doraine spielt die Hauptrolle. Hergestellt wurde der Film zum Teil am Laaer Berg, weil die Kulissen so monumental waren, dass sie nicht in die Sieveringer Studios von Sascha Film passten, die den Film unter Leitung des Firmenchefs Sascha Kolowrat drehten, der kurz zuvor in den USA gewesen war und sich aus erster Hand von der Publikumsträchtigkeit solcher Monumentalfilme überzeugt hatte. Über dreitausend Komparsen, darunter viele später bekannt gewordene Darsteller wie Willi Forst und Hans Thimig, wirkten an der Produktion mit.

Live-Musik: MUSIKKREIS MS20