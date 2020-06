Volxkino 2020: Wanderndes Sommerkino hat trotz Corona volles Programm

Kein Wiener Sommer ohne das älteste Wiener Open Air-Kino: Auch wenn das Volxkino heuer coronabedingt etwas später startet, hat es in seiner 31. Saison ein spannendes Programm zu bieten - und das sogar länger.

"We'll be back": Die Volxkino Community freut sich über die Rückkehr des ältesten Open Air Kinos auf den Spielplan des Wiener Kultursommers. 2020 startet das Volxkino mit seinen Gratis-Filmen aufgrund der Corona-Situation zwar etwas später als in den letzten 30 Jahren, spielt dafür aber auch länger in den September hinein.

Volxkino 2020: Spielzeit und erste Highlights

Die Volxkino Fans müssen also nicht um das beliebteste Open Air Kino der Stadt bangen. Von 1. Juli bis 18. September 2020 wird wieder jede Menge Filmgenuss vom Feinsten unter freiem Himmel geboten - und das bei freiem Eintritt.

Mit vier Terminen am Jodok-Fink-Platz im 8. Bezirk eröffnet des VOLXkino 2020 mit vier unterschiedlichen Filmen und Themen zur römisch-katholischen Kirche am Platz vor der Piaristenkirche.

Highlights der heurigen Volxkino-Saison

Danach tourt das Volxkino in seiner 31. Saison (!) in bewährter Art durch Wien mit Standorten im Schweizergarten, am Wallensteinplatz oder in der Tempelgasse, mit einer breiten Auswahl an aktuellen und erfolgreichen Spiel- und Dokumentarfilmen, meist abseits des Mainstreams, vom Cannes-Preisträger PARASITE bis zum Wienfilm JESUS VON OTTAKRING, vom surreal-rauschhaften MONOS bis zur Undergroundhommage UNDER THE UNDERGROUND.

Das Volxkino macht Kino dort, wo es sonst nicht ist: in Parkanlagen, zwischen Gemeindebauten, auf öffentlichen Plätzen und Märkten, am Gürtel oder am Stadtrand.

Das Volxkino, das einzige Wanderkino der Stadt, ist auch durch Corona nicht aufzuhalten und geht - unter Einhaltung der Corona Auflagen - mit einem wie immer außergewöhnlichen und besonderen Programm in seine 31. Saison.

Volxkino 2020: Das Programm im Juli

01.07.2020, 21:00 Uhr

UM GOTTES WILLEN

Edoardo Maria Falcone, I 2015, OmU

Jodok Fink Platz, 1080 Wien

02.07.2020, 21:00 Uhr

DIE DOHNAL

Sabine Derflinger, AT 2019

Burjanplatz, 1150 Wien

02.07.2020, 21:00 Uhr

DER STELLVERTRETER

Constantin Costa-Gavras, FR 2001

Jodok Fink Platz, 1080 Wien

03.07.2020, 21:00 Uhr

GELOBT SEI GOTT

Francois Ozon, FR/BE 2019, OmU

Jodok Fink Platz, 1080 Wien

04.07.2020, 21:00 Uhr

Open Air Preview

CORPUS CHRISTI

Jan Komasa, PL 2019, OmU

Jodok Fink Platz, 1080 Wien

04.07.2020, 21:00 Uhr

JESUS VON OTTAKRING

Wilhelm Pellert, AT 1976

Matteottiplatz, 1160 Wien

09.07.2020, 21:00 Uhr

TOY STORY: ALLES HÖRT AUF MEIN KOMMANDO

Josh Cooley, US 2019, dF

Leberweg, Leberbergpark, 1110

16.07.2020, 21:00 Uhr

GIPSY QUEEN

Hüseyin Tabak, AT/DE 2019

Volkertplatz, 1020 Wien

17.07.2020, 21:00 Uhr

LIEBER ANTOINE ALS GAR KEIN ÄRGER

Pierre Salvadori, FR 2018, Omu

Dornerplatz, 1170 Wien

18.07.2020, 21:00 Uhr

GLÜCKLICH WIE LAZZARO

Alice Rohrwacher, IT/FR/CH/DE 2018, OmU

Dornerplatz, 1170 Wien

23.07.2020, 21:00 Uhr

HASS

Mathieu Kassovitz, FR 1995, OmU

Eduardgasse 6-10, 1180



23.07.2020, 21:00 Uhr

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH

Antoine Sanier, FR 2019, OmU

Arenbergpark, 1030 Wien

24.07.2020, 21:00 Uhr

MONOS

Alejandro Landes, AR/DK/SE/DE/NL/CO/US 2019, Om

Dornerplatz, 1170 Wien

25.07.2020, 21:00 Uhr

EINER FLOG ÜBER DAS KUCKUCKSNEST

Milos Forman, US 1975, OmU

Dornerplatz, 1170 Wien

30.07.2020, 21:00 Uhr

PARASITE

Bong Joon-Ho, KR 2019, OmU

Karmelitermarkt, 1020 Wien

31.07.2020, 21:00 Uhr

DAS FEST DES HUHNS

Walter Wippersberger, AT 1992

Mitterhofergasse 2, 1210 Wien

Die Volxkino-Filme im August 2020

01.08.2020, 21:00 Uhr

DREIVIERTELMOND

Christian Zübert, DE 2011

Breitenfurter Straße 176 - F23, 1230 Wien

07.08.2020, 20:30 Uhr

WIR SIND CHAMPIONS

Javier Fesser, ES 2018, dF

Karl-Wrba-Hof, Neilreichgasse 113, 1100 Wien

14.08.2020, 20:30 Uhr

SYSTEMSPRENGER

Nora Fingscheidt, DE 2019

Ocwirkgasse 13, 1210 Wien

21.08.2020, 20:00 Uhr

KABINETT AUSSER KONTROLLE

Armando Iannucci; GB 2009, OmU

Johann-Nepomuk-Berger-Platz, 1160 Wien

22.08.2020, 20:00 Uhr

GRÜNER WIRD’S NICHT SAGTE DER GÄRTNER

Florian Gallenberger, DE 2018

Meischlgasse 26, ASK Erlaa, 1230

26.08.2020, 20:00 Uhr

ALLEIN UNTER SCHWESTERN

Ineke Houtman, NL 2017, dF

Casinopark, 1140 Wien

27.08.2020, 20:00 Uhr

DEN TÜCHTIGEN GEHÖRT DIE WELT

Peter Patzak, AT 1980

Karl-Seitz-Hof, 1210 Wien

28.08.2020, 20:00 Uhr

7500

Patrick Vollrath, DE/AT 2019, dF

Am Spitz, 1210 Wien

30.08.2020, 20:00 Uhr

JOJO RABBIT

Taika Waititi, US/DE 2019, OmU

Schweizergarten, 1030 Wien

Das Volxkino-Programm im September 2020

03.09.2020, 19:30 Uhr

GOTT EXISTIERT, IHR NAME IST PETRUNYA

Teona Strugar Mitevska, MK 2019 OmU

Yppengasse, 1160

04.09.2020, 19:30 Uhr

HONEYLAND - LAND DES HONIGS

Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov, MK 2019, OmU

Yppengasse, 1160 Wien

04.09.2020, 19:30 Uhr

EIN DORF ZIEHT BLANK

Philippe Le Guay, FR 2018, dF

Emil-Behring-Weg 3, Wildgarten, 1120 Wien

04.09.2020, 19:30 Uhr

THILDA UND DIE BESTE BAND DER WELT

Christian Lo, NO/SE 2018, dF

Marco Polo Platz 9, 1210 Wien

04.09.2020, 19:30 Uhr

COCO - LEBENDIGER ALS DAS LEBEN

Lee Unkrich, Adrian Molina, US 2017, dF

Matznerpark, 1140 Wien

05.09.2020, 19:30 Uhr

STAND BY ME - DAS GEHEIMNIS EINES SOMMERS

Rob Reiner, US 1986, dF

Pirquetgasse 7(Actin Park), 1220 Wien

08.09.2020, 19:30 Uhr

VOM GIESSEN DES ZITRONENBAUMS

Elia Suleiman, FR/DE/CA/TK/PS/KA 2019

Reithofferpark, 1150 Wien

10.09.2020, 19:30 Uhr

THE FAREWELL

Lulu Wang, US 2019, OmU

Wallensteinplatz, 1200 Wien

10.09.2020, 19:30 Uhr

DER UNVERHOFFTE CHARME DES GELDES

Denys Arcand, CA 2018, OmU

Rotenberggasse/Veitingergasse, 1130 Wien

11.09.2020, 19:30 Uhr

UNDER THE UNDERGROUND

Angela Christlieb, AT 2019

Gürtel Night Walk, 1080 Wien

12.09.2020, 19:30 Uhr

LEROY

Armin Völkers, DE 2007

Alois Drasche Park, 1040 Wien



16.09.2020, 19:30 Uhr

BOOKSMART

Olivia Wilde, US 2019, OmU

Polgarstraße 24, 1220 Wien

17.09.2020, 19:30 Uhr

SON OF RAMBOW

Garth Jennings, GB 2007, dF

Lichtentalerpark, 1090 Wien

18.09.2020, 19:30 Uhr

Open Air Preview - Österr. Erstaufführung

LIONHEARTED - AUS DER DECKUNG

Antje Drinnenberg, DE 2019

Max Winter Platz, 1020 Wien

Mehr Infos zu den Filmen im Volxkino 2020 gibt es hier sowie auf Facebook.