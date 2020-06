dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival in Wien: Das Programm 2020

Trotz der Corona-Pandemie fällt der Wiener Kinosommer nicht ganz ins Wasser: Unter anderem geht das dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival 2020 mit 24 Filmabenden an den Start.

Der Start in die zweite Dekade des dotdotdot Open Air Kurzfilmfestivals steht bevor. Doch unter den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ist dieser Tage nur eines sicher: Alles ist anders.

Am 5. Juli startet dotdotdot in einen Festivalsommer, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat. Auf das Kinderfilmfestival dotdotdot 4plus, das legendäre Sommerfest zum Festivalauftakt und selbst die Festivaleröffnung muss heuer verzichtet werden.

Kurzfilme im Zeichen der Vielfalt

Doch die Freude überwiegt: Mit 24 Festivalabenden unter freiem Himmel – statt wie bisher 16 – wächst dotdotdot in neue Dimensionen. Rund 120 handverlesen ausgewählte kurze Filme aus 40 Ländern stehen auf dem Programm, begleitet von Filmtalks und Diskussionen. Kino in seiner Sprachenvielfalt wird gefeiert: Filme werden in Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt, an ausgewählten Terminen mit deutschen Untertiteln und Gebärdensprachdolmetschung für gehörlose und schwerhörige Festivalteilnehmer*innen.

„Was in diesen Tagen, in denen darüber polemisiert wurde, ob Kunst und Kultur »systemrelevant« seien und »erhalten werden müssen«, einmal deutlicher geworden ist: Kunst und Kultur sind diskursrelevant, empathierelevant, solidaritätsrelevant, widerstandsrelevant. Es ist höchste Zeit, dass wir uns wieder begegnen, um aus dem Vollen zu schöpfen. Es ist höchste Zeit, dass wir auch Kino wieder in seiner Sinnlichkeit genießen und als einen Möglichkeitsraum nützen können, der gesellschaftliche Prozesse begleitet und unterstützt.“ so die Festivalleiterin Lisa Mai.

Mit einem 10-teiligen Panorama aktueller, vielfach preisgekrönter Kurzfilme in thematischen Programmen wird die Sinnlichkeit des Kinos gefeiert, die im kulturellen Lockdown schmerzlich vermisst wurde. Die heurige Personale ist der 1972 in Frankreich geborenen Filmemacherin und Kuratorin Marie Losier gewidmet – mit einem quirligen Doppelabend ihrer empathischen kurzen Künstler*innenporträts auf 8 mm und 16 mm, der Österreich-Premiere ihres Porträts über den Musiker und Komponisten Felix Kubin und der Weltpremiere eines neuen Musikvideos für und mit Dorit Chrysler. Die spannendsten Protagonist*inSnen des zeitgenössischen Puppentrickfilms, die diese traditionsreiche Sparte des Animationsfilms durch raffinierte Erzählungen und Techniken in neue Höhen befördern, werden in den Fokus gerückt. Intensiven Dialog gibt es mit dem Dokumentarfilmfestival ethnocineca, das Anfang Mai online stattgefunden hat und nun im Rahmen von dotdotdot die für die Kurzfilmpreise nominierten Filme präsentiert, gemäß dem Festivalcredo: »We need to see the world from as many perspectives as possible!«

Sicherheitskonzept für das dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival

Die Festivalausgabe 2020 erfolgt unter Berücksichtigung eines gut durchdachten Sicherheitskonzepts zum Schutz der Festivalteilnehmer*innen und des Festivalteams. Ab Programmveröffentlichung sind Tickets aufgrund des limitierten Sitzplatzkontingents heuer erstmals im Ticketvorverkauf erhältlich – online und im Volkskundemuseum Wien. Nach dem »Pay as you can!«-Prinzip kann zwischen verschiedenen Tickets gewählt werden – von Ermäßigung bis Extraliebe –, zusätzlich gibt es ein Freikartenkontingent für Menschen, die sich einen Festivalbesuch derzeit nicht leisten können.

Das heurige Programm

FOKUS: PUPPET MASTERS

SO 05.07.2020 | 21:30 | THROUGH THE KEYHOLE

MO 13.07.2020 | 21:00 | TOGETHER, APART

MO 27.07.2020 | 21:00 | ENOUGH IS ENOUGH

SO 02.08.2020 | 21:00 | IN THE DEAD OF NIGHT

MO 10.08.2020 | 20:30 | OUT IN THE OPEN

SO 16.08.2020 | 20:30 | ENCHANTED FOREST

PERSONALE: MARIE LOSIER

DI 07.07.2020 | 21:30 | JUST A MILLION DREAMS

DI 14.07.2020 | 21:00 | MARIE IN WONDERLAND

DIALOG: ETHNOCINECA

DI 21.07.2020 | 21:00 | ABOUT LOVE, BUTTONS AND ORANGES

DI 04.08.2020 | 21:00 | THE SOURCE OF OUR STRENGTH

DI 18.08.2020 | 20:30 | ROOTS AND TIES

PANORAMA: SENSES OF CINEMA

MO 06.07.2020 | 21:30 | SOMEWHERE DOWN THE ROAD

SO 12.07.2020 | 21:00 | THROUGH THE FOREST, TO THE SEA

SO 19.07.2020 | 21:00 | WELCOME TO CAT CITY

MO 20.07.2020 | 21:00 | BREAK THE TIDE

SO 26.07.2020 | 21:00 | CLOWNS & GHOSTS

DI 28.07.2020 | 21:00 | I’LL BE YOUR MIRROR

MO 03.08.2020 | 21:00 | SIGNS OF EXPRESSION

SO 09.08.2020 | 20:30 | WHERE THE SUMMER GOES

DI 11.08.2020 | 20:30 | THE BATTLEFIELD PARADOX

MO 17.08.2020 | 20:30 | OUR TIME TOGETHER

dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival 2020

Volkskundemuseum Wien

Laudongasse 15-19

1080 Wien