"Kino gegen die Krise": Kino am Dach startet ins 17. Jahr

Am 18. Juni startet das KINO AM DACH unter dem Motto "Kino gegen die Krise" in sein 17. Jahr. Die Saison geht bis zum 27. September.

Programm & Details im KINO AM DACH

Am 18. Juni wird das KINO AM DACH mit dem österreichischen Dokumentarfilm DIE DOHNAL eröffnet. Zahlreiche weitere österreichische Produktionen wie NEVRLAND, LITTLE JOE sowie das Preview von WAREN EINMAL REVOLUZZER stehen heuer am Programm vom KINO AM DACH.

Darüber hinaus bilden u.a. internationale Highlights wie PARASITE, JOKER, JOJO RABBIT und THE GENTLEMEN, sowie Klassiker wie DAS LEBEN DES BRIAN (In Memoriam Terry Jones) und CLOCKWORK ORANGE (250 Jahre Ludwig van Beethoven) ein abwechslungsreiches und spannendes Filmprogramm bis zum 27. September.