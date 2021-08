Studie: Wirkung der Corona-Impfung bei Genesenen

Bei von Covid-19-Genesenen reicht eine Teilimpfung. Laut einer österreichischen Studie mit Angehörigen des Gesundheitspersonals ist das auch auf eine starke zelluläre Immunantwort und Antikörper nicht nur gegen das Spike-Protein der Covid-19-Erreger zurückzuführen.

Die wissenschaftliche Untersuchung wurde von Innsbrucker und Linzer Wissenschaftern der jeweiligen Universitätskliniken bzw. des Christian Doppler Labors für Mukosale Immunologie (Johannes Kepler Universität/Linz) durchgeführt. Alexander Moschen (CD-Labor) und die Co-Autoren schrieben jetzt in EbioMedicine (11. August) in der online publizierten Studie: "In den vergangenen Monaten erkrankten zahlreiche Angehörige des Gesundheitspersonals an Covid-19 durch Infektion am Arbeitsplatz. Das hat zu erheblichen Personalengpässen beim medizinisch und pflegerisch tätigen Personal geführt. Wir untersuchten, wie sich eine zuvor durchgemachte Covid-19-Erkrankung auf die SARS-CoV-2-Impfung auswirkt und wie man das für 'sparsame' Impfstrategien nützen könnte."