Studie: Genesene brauchen zweite Corona-Impfung nicht

Für Personen, die eine Corona-Erkrankung hinter sich haben, reicht eine Impfdosis mit Biontech/Pfizer aus, wie nun Wiener Labormediziner herausgefunden haben.

Eine zweite Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech gegen Covid-19 ist bei Genesenen nicht notwendig. Was seit längerem von Wissenschaftern aus unterschiedlichsten Befunden abgeleitet wurde, ist jetzt durch eine Veröffentlichung von Wiener Labormedizinern im European Journal of Clinical Investigation belegt. Menschen, die Covid-19 überstanden haben, entwickeln nämlich nach der ersten Dosis der BNT162b2-Vakzine extrem hohe Antikörperspiegel im Blut.

Extrem hoher Antikörper-Spiegel nach erster Corona-Impfung belegt

"Die Knappheit an SARS-CoV-2-Vakzinen stellt in vielen Regionen der Welt eine Herausforderung für die politisch Verantwortlichen und für die Experten dar. Obwohl bisher keine unterschiedlichen Empfehlungen für die Impfung für Personen mit vorangegangener SARS-CoV-2-Infektion bzw. für Menschen ohne vorherige Infektion existieren, stellt sich aus immunologischer Sicht die Frage, ob bei diesen beiden Gruppen die Antikörperbildung jeweils anders verläuft", schreiben Thomas Perkmann von der Klinischen Abteilung für Labormedizin von MedUniWien/AKH und seine Co-Autoren in der Einleitung der Anfang August erschienen Studie.

Zweitimpfung bei Personen ohne Infektion gleicht Situation aus

Perkmann und seine Co-Autoren haben das in ihrer Studie an 69 Personen ohne vorangegangene Infektion (seronegativ) und zwölf von Covid-19 Genesenen bewiesen: Alle erhielten eine Dosis des mRNA-Covid-19-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech. Nach 21 Tagen wurden sie auf die Antikörperkonzentration im Blut untersucht. Das erfolgte mit zwei von einander unabhängigen Testmethoden (Roche und DiaSorin) und maß die Bildung von Antikörpern gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2. Alle bisher verwendeten Vakzine zielen auf das Hervorrufen einer solchen Immunantwort ab.

Stärkere Abwehrreaktion bei Konfrontation mit ganzem Virus

Jedenfalls kann man sich die zweifache Impfung von SARS-CoV-2-Genesenen nach diesen Studienergebnissen ersparen. Wichtig wäre allerdings, dass international in Impfpässen, Grünen Pässen etc. bei solchen Personen der vorhandene Impfschutz auch mit einer Teilimpfung klar erkennbar ist. Erst Ende vergangene Woche hatten österreichische Reisende (SARS-CoV-2 überstanden und per Befund belegt, eine Dosis mRNA-Vakzine im Impfpass ebenfalls dokumentiert) beim Check-In auf dem Flughafen von Samos in Griechenland lange Diskussionen zu führen, ob sie nun mit dem Flugzeug heimfliegen dürften oder nicht.