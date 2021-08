Grüner Pass: Lösung für Genesene mit einer Impfung

Bis Mitte August soll es auch eine Lösung im Grünen Pass für jene Personen geben, die nach einer Infektion nur einmal geimpft werden mussten. Bisher gab der Grüne Pass bei ihnen eine fehlende Impfung an.

Für jene Corona-Betroffenen in Österreich, die nach einer Covid-Erkrankung genesen und nur einmal geimpft sind, wird es ab 15. August eine Lösung für den "Grünen Pass" geben. Während in den Impfzertifikaten bei zweimal Geimpften "2/2" steht, ist bei Genesenen mit einer Impfung bisher der Vermerk "1/2" zu finden. Ab Mitte August wird diese Bezeichnung bei Genesenen dann "1/1" lauten, sagte Franz Leisch, der Geschäftsführer der ELGA GmbH, im Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag.