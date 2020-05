Stillstand im Kultur-Bereich: Versuche, "aus der Lähmung herauszufinden"

Am Dienstag fand das erste "Forum Kultur und Gesundheit" im Wiener Rathaus statt. "Wir sind ernüchtert und gleichzeitig produktiv," so das Resümee der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler dazu.

Kaup-Hasler hatte am Dienstagabend mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) Vertreter vieler Kulturbereiche, Gesundheitsexperten und Verwaltungsvertreter zu einem großen Runden Tisch in den Rathaus-Festsaal geladen hatte.

Treffen laut Kaup-Hasler extrem positiv und konstruktiv

"Es war ein extrem positiv und konstruktiv empfundenes Treffen, das sich wider aller Erwartungen sehr, sehr sachlich am gemeinsamen Arbeitsauftrag orientiert hat", so Kaup-Hasler. Dieser hatte gelautet, angesichts der Coronakrise "verschiedene Planungsperspektiven für Wien zu besprechen".

Die Crux dabei: Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden vom Bund erlassen. "Wir sind abhängig von den Entscheidungen und Erlässen des Bundes. Die sind mitunter aber schwammig und höchst erratisch", kritisierte die Stadträtin und verwies auf die am 30. April erlassene "Covid19-Lockerungsverordnung", in der explizit auch kulturelle Veranstaltungen, Filmvorführungen und Ausstellungen mit mehr als 10 Personen bis 30. Juni untersagt wurden, obwohl für Mitte Mai die Möglichkeit des Aufsperrens von Museen und Ausstellungshäusern angekündigt worden war. "Das ist unmöglich für die Planungssicherheit."

Prognosen für Entwicklung in Kulturbranche schwierig

Kulturbereich: "Dürfen nicht in Schockstarre verharren"

Bei dem gestrigen Treffen, das nicht das einzige dieser Art bleiben soll, und an dem u.a. der designierte Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic, Burgtheater-Vizedirektorin Alexandra Althoff, die Museumsdirektoren Bettina Leidl (KunsthausWien) und Matti Bunzl (Wien Museum), Konzerthaus-Intendant Matthias Naske und Symphoniker-Intendant Jan Nast teilgenommen haben, sei es daher in erster Linie darum gegangen, in der Branche aktiv und kreativ Lösungsansätze zu entwickeln, um möglichst schnell die größtmögliche Inbetriebnahme des Kulturangebots sicherzustellen. "Wir dürfen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange in Schockstarre verharren."