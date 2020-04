Kultur-Szene schilderte Lunaceck ihre Probleme

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek hörte sich am Dienstag die Sorgen der Kultur-Szene rund um die Corona-Krise an. Lösungen konnte sie noch keine anbieten.

Rund 20 Vertreter der österreichischen Theater-, Opern- und Konzertbühnen haben am gestrigen Dienstag an einem Arbeitstreffen mit Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) teilgenommen. Die Vorschläge und Reaktionen der einzelnen Häuser fielen sehr unterschiedlich aus, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch.

Contact-Tracing im Theater

Herbert Föttinger, Direktor des Theaters in der Josefstadt, erneuerte seine Forderung, Contact-Tracing einzusetzen: "Wir wissen, wer auf welchem Platz sitzt, wir bitten auch die Zuschauer, die Karten nicht zu tauschen, und im Falle einer Infektion könnten wir die Infektionskette dadurch sofort unterbrechen", sagte Föttinger im ORF-Radio. Bedenken hat Thomas Birkmeir, Intendant am Wiener Theater der Jugend: "Da stellt sich allein schon ein datenschutzrechtliches Problem. Ich kann nicht einfach willkürlich von jedem die Daten einholen, ich müsste es natürlich erfragen und dann ist noch die gesetzliche Grundlage eine Frage."

Kulturbereich mit unterschiedlichen Bedürfnissen

Für die Staatssekretärin selbst hat das Gespräch "einen übersichtlichen Problemaufriss zu den Herausforderungen für den Proben- und Spielbetrieb gebracht", aber auch gezeigt, "dass hinsichtlich gesundheitspolitischer Notwendigkeiten, künstlerischer Machbarkeit und ökonomischer Sinnhaftigkeit unterschiedliche Standpunkte existieren", hieß es am Mittwoch gegenüber der APA. "Woran ich mit dem Gesundheitsministerium arbeite, ist eine schlanke Verordnung mit Schutzbestimmungen, die gewährleisten, dass die Infektionsrate weiterhin niedrig bleibt bzw. noch reduziert werden kann. Die eingetroffenen Anregungen werden von uns gesammelt und an das Gesundheitsministerium übermittelt. Einigkeit bestand darin, dass Eigenverantwortung ein wichtiger Faktor ist. "

Mehr Kabarett auf kommunaler Ebene

Das Arbeitsgespräch mit Vertretern der Kabarettszene, das am Montag stattgefunden hat, nannte Lunacek einen "konstruktiven und wertschätzenden Austausch", der die Langfristigkeit des Umsatz- und Einnahmenentfalls auch in diesem Segment des Kulturbetriebs verdeutlicht habe. "Ich arbeite gemeinsam mit der Sektion an Maßnahmen, die die Betroffenen bei ihrem Weg zurück in den regulären Veranstaltungsbetrieb unterstützen." Konkrete Vorschläge "wie verstärkte Nachwuchs- und Frauenförderung sowie Anreizmodelle für mehr Kabarett auf kommunaler Ebene" habe sie aus dem Gespräch mitgenommen.