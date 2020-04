Steuerberater sehen Chaos bei Kurzarbeit und Hilfsfonds

Rund um die Umsetzung von Kurzarbeit sowie Härte- und Hilfsfonds sehen Steuerberater noch viele ungeklärte Fragen.

Kurzarbeit: Seit Wochen 200 Fragen ungeklärt

"Die Bundesregierung hat schnell und richtig gehandelt, aber bei der Umsetzung steckt der Teufel im Detail", sagte Hübner am Montag in einer Mitteilung. Allein bei der Kurzarbeit seien seit Wochen 200 Fragen ungeklärt. "Wir vertreten 8.000 Steuerberater/innen und diese betreuen 95 Prozent der heimischen Unternehmen. Wir werden derzeit bombardiert mit Hilferufen der Kolleg/innen, denn sie haben es bei Kurzarbeit, Härte- und Hilfsfonds mit Regelungen zu tun, die so nicht anwendbar sind", so Hübner.