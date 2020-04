Covid-Härtefallfonds: 144.000 Anträge in erster Phase

Am Freitag ist die erste Phase des Härtefallfonds für Selbstständige abgeschlossen worden. Bis dahin wurden 144.000 Anträge eingereicht.

Bei der für die Abwicklung zuständigen Wirtschaftskammern sind bis Freitag 144.000 Anträge eingereicht worden, wie die WKÖ am Sonntag der APA mitteilte. 121 Mio. Euro aus dem 2 Mrd. Euro schweren Fördertopf des Bundes sind bisher ausgeschüttet worden.

Am Montag um 12 Uhr startet die zweite Phase. Dann stehen bis zu 2.000 Euro drei Monate lang - also insgesamt bis zu 6.000 Euro - zur Verfügung. Die Soforthilfe von in der Regel 1.000 Euro aus der ersten Phase wird aber abgezogen.