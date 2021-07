Slowakei verschärft Einreiseregeln: Pflichtquarantäne für Ungeimpfte

Für Ungeimpfte gilt ab dem 9. Juli bei der Einreise in die Slowakei eine 14-tägige Quarantänepflicht. Reisende, die seit mindestens 14 Tagen einen vollständigen Impfschutz haben, sind davon ausgenommen.

Aus Sorge vor neuen Corona-Varianten verschärft die Slowakei ihre Einreiseregeln drastisch. Vom 9. Juli an müssen alle Ungeimpften für 14 Tage in Quarantäne, wie am Samstag aus einer neuen Verordnung der Regierung des EU-Mitgliedstaats hervorging. Das gilt unabhängig vom Herkunftsland. Frühestens am fünften Tag ist ein freier Test mit einem PCR-Corona-Test möglich.