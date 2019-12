Paketzustellung: Was darf der Postler?

Vor Weihnachten ist bei der Post Hochbetrieb. Doch darf der Postler im Stress das Paket einfach beim Nachbarn abgeben? Oder gar nur vor die Tür legen?

Der Verein für Konsumenteninformationen informiert in der Dezemberausgabe des Magazins "Konsument" über die wichtigsten Fragen rund um die Paketzustellung. Besonders in der stressigen Vorweihnachtszeit treten nämlich vermehrt Probleme mit Post und Co auf.