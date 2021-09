OÖ-Wahl: Grüne starten in Linz den Countdown

Am Donnerstag feierten die Oberösterreichischen Grünen in der Linzer Innenstadt ihren Wahlkampfabschluss. Rund 150 Funktionäre und Unterstützer hatten sich versammelt.

Bei sonnigem Herbstwetter haben die oberösterreichischen Grünen Donnerstagstagnachmittag ihren Wahlkampfabschluss zelebriert und den Endspurt ausgerufen. Rund 150 Funktionäre und Unterstützer haben sich in einer engen Gasse in der Linzer Innenstadt versammelt, um sich noch einmal für die letzten Meter bis zur Wahl zu motivieren. Mit Klubobfrau Sigrid Maurer und dem Nationalratsabgeordneten David Stögmüller war auch prominente Unterstützung aus der Bundespolitik dabei.

Kaineder: Klimaneutralität sei "historischer Auftrag"

Spitzenkandidat Landesrat Stefan Kaineder sprach von einem "historischen Auftrag", den es zu erfüllen gebe. Unsere Wohlstandsgesellschaft müsse klimaneutral werden: "Das machen wir für unsere Kinder und Enkelkinder." "Wir haben noch drei Tage Zeit und wenn die Füße schon müde sind, denkt daran, dass es nur mehr drei Tage sind", feuerte er die Funktionäre an, die nach der kurzen Ansprache in der Stadt ausschwärmten, um Wählerstimmen zu sammeln. Wenn der Auftrag groß genug sei, werden die Grünen in die Regierung kommen und Oberösterreich klimaneutral machen, versprach Kaineder. "Die Leute sind soweit, die Unternehmen sind soweit und wir Grünen sind auf jeden Fall soweit."