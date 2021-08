Österreichs Olympia-Bilanz: Die Tops und Flops im Überblick

Einmal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze: Österreichs Bilanz bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio kann sich definitiv sehen lassen. Aber nicht für alle Athleten verliefen die Spiele optimal.

Die Tops und Flops der XXXII. Olympischen Sommerspiele in Tokio aus österreichischer Sicht:

Tops

Sie war die Sensation im ÖOC-Team und sorgte auch weltweit für Schlagzeilen: Der völlig unerwartete Sieg und damit Gold durch Anna Kiesenhofer im Rad-Straßenrennen nahm Österreichs Delegation früh den Druck. Die 30-jährige Niederösterreicherin sorgte für das erste Radsport-Olympia-Gold seit Adolf Schmal bei den ersten Spielen der Neuzeit 1896 in Athen.

Österreichs Judokas errangen durch Michaela Polleres und Shamil Borchashvili die ersten Olympia-Medaillen seit Silber 2008 durch Ludwig Paischer. Die Medaille von Polleres glänzte in Silber, die Niederösterreicherin musste sich erst im Finale beugen. Der gebürtige Tschetschene, der mit seiner Familie als Kind nach Österreich geflüchtet war, ist seit 2017 Staatsbürger und überraschte mit Bronze in der Klasse bis 81 kg.

Österreichische Olympia-Geschichte schrieben Magdalena Lobnig und Lukas Weißhaidinger mit ihren Bronzemedaillen in Tokio: Die Kärntnerin holte im Einer als erste Frau für Österreich eine Ruder-Medaille und der 29-jährige Diskuswerfer aus Oberösterreich wurde in der Leichtathletik zum ersten männlichen Olympia-Medaillengewinner für Rot-weiß-rot überhaupt.

Bettina Plank sorgte mit ihrer Bronzemedaille dafür, dass Österreich beim Debüt der Sportart Karate im Medaillenspiegel aufscheint. Vorerst wird es auch die einzige Medaille in dieser Sportart bleiben, denn 2024 in Paris ist die japanische Kampfkunst nicht im Programm. Die Vorarlbergerin kämpft normalerweise in der Kumite-Klasse bis 50 kg, bei den Sommerspielen musste sie es nach der Zusammenlegung mit der 55er-Klasse mit teilweise unbekannten Gegnerinnen aufnehmen.