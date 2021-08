Österreicherin Bettina Plank gewinnt Olympia-Bronze im Karate

Österreich sichert sich bei den Olympischen Spielen in Tokio eine weitere Bronzemedaille. Die Vorarlbergerin Bettina Plank erkämpfte sich Edelmetall im Karate.

aÖsterreichs Karateka Bettina Plank hat ihre einzige Chance genützt, jemals eine Olympiamedaille im Karate zu gewinnen. Beim Debüt der neuen Sportart, die aber bereits 2024 in Paris nicht mehr im Programm ist, holte sie sich in der Kumite-Gewichtsklasse bis 55 kg Bronze. Mit zwei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden schaffte sie als Zweite im Fünferpool den Aufstieg.

Bei einem Sieg hätte Plank um Gold weitergekämpft, so war mit der knappen 3:4-Niederlage gegen Goranowa Bronze fix. Die schnelle 3:0-Führung der Bulgarin konterte Plank mit Ippon, was im Karate drei Punkte bringt, aber nicht gleichbedeutend mit dem Kampfende ist. Mit einer weiteren Wertung sicherte sich Goranowa den Aufstieg ins Finale.

Sechste Medaille für Österreich

"Alles sauknapp beieinander"

Plank konnte es nicht glauben, als sie in der Mixed Zone wartend endlich den Tabellenstand eingeblendet sah. Sie schien an zweiter Stelle auf, fiel ihrem Trainer Juan Luis Benitez Cardenes in die Arme und ließ den Tränen freien Lauf. Immer wieder vergewisserte sie sich beim Coach, ob die Medaille wirklich sicher sei. "Es war alles sehr knapp in unserer Gruppe", sagte die 29-Jährige zur APA - Austria Presse Agentur.