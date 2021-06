Österreich: Corona-Delta-Variante bislang dutzende Male aufgetaucht

Die Bedeutung der Delta-Variante in Österreich scheint zu steigen. 71 Mal ist es bislang zu einem Fall mit dieser Corona-Variante gekommen. Das hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit erklärt.

Corona-Delta-Variante: Wien an der Spitze

Mit Abstand die meisten Fälle wurden in Wien sequenziert, nämlich 32. Weitere 19 wurden in Salzburg festgestellt, sieben in Tirol, sechs in Niederösterreich, fünf in der Steiermark und je einer in Kärnten und Oberösterreich. Ein Experte hatte am Montag gegenüber der APA von "einer langsam steigenden Zahl an Einzelfällen" gesprochen. Zur Variante B.1.617.2 kamen laut AGES zwölf weitere der Varianten B.1.617.1 und B.1.617.3.