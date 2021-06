Wien: 22 Infektionen mit Corona-Delta-Variante

22 Bestätigungen gibt es zu Wien im Hinblick auf die Delta-Variante des Coronavirus. Das ist aber nicht die einzige schlechte Nachricht, denn die Zahl der Verdachtsfälle ist höher.

Die ursprünglich in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus ist nun auch in Wien in größerer Zahl nachgewiesen worden. Aktuell gibt es 22 bestätigte Fälle, wie ein Sprecher des Krisenstabs am Montag der APA berichtete. Großteils liegen diese bereits länger zurück. Es gibt jedoch auch noch 35 Verdachtsfälle, bei denen die Sequenzierung noch nicht abgeschlossen ist.