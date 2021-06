Corona: Delta-Variante bei weiteren Menschen in NÖ

Schlechte Nachrichten aus Niederösterreich: Es gibt weitere Menschen, die sich mit der Delta-Variante des Coronavirus angesteckt haben. Fünf von ihnen sollen Reiserückkehrer sein.

Nach der erstmaligen Bestätigung der Delta-Variante des Coronavirus am Freitag in Niederösterreich sind am Samstag sieben weitere Fälle im Bundesland bekanntgeworden. Festgestellt wurden sie in den Bezirken St. Pölten (vier) und Bruck a.d. Leitha, Gänserndorf sowie Korneuburg (je eine Infektion). Drei Personen seien genesen, fünf in Quarantäne, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.