Öffi-Paket: Bus-Linie 15A wird weiter beschleunigt

Ein wichtiger Wiener Bus wird "schneller": Bereits 2018 wurden erste Beschleunigungsmaßnahmen für den 15A in Meidling umgesetzt. Derzeit werden neue Doppelhaltestellen für schnelleres und bequemeres Umsteigen sowie insgesamt 600 Meter Busspuren errichtet.

Damit wird der Bus auch in der Raxstraße in Favoriten ab Anfang September besser vorankommen und die Linie 15A insgesamt noch zuverlässiger.

600 Meter neue Busspuren und Doppel-Haltestellen

Aktuell entsteht eine Busspur von der Triester Straße bis zum Stefan-Fadinger-Platz. Der 15A hat damit in Fahrtrichtung Enkplatz in der Altdorferstraße und in der Raxstraße rund 400 Meter Busspur zur Verfügung. Auch die Wienerbergstraße erhält vor der Kreuzung mit der Triester Straße in Fahrtrichtung Enkplatz eine eigene Busspur und der Bus kann dadurch schneller die Kreuzung passieren.