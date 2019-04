Wiener Linien: Änderungen bei Straßenbahnlinien 6, 11 und 71

Im Straßenbahn-Netz der Wiener Linien gibt es ab Schulbeginn einige Änderungen. Konkret davon betroffen sind die Linien 6, 11 und 71.

Baustart für neue 6er-Schleife in Wien-Simmering

Den Auftakt macht die Linie 6: Die Bauarbeiten an der neuen Umkehrschleife sind seit Montag voll im Gange. Zunächst werden die Gleise in der Geiereckstraße verlegt, danach in der Karl-Gunsam-Gasse. Am Anfang der Geiereckstraße entsteht eine neue Endhaltestelle. Ab Schulbeginn ist die neue Endstelle in Betrieb und die Linie 6 endet hier.