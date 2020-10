NÖ: Pflegeheim-Cluster wachsen weiter

In niederösterreichischen Pflegeheimen wachsen die Coronavirus-Cluster weiter. Insgesamt befinden sich in Niederösterreich aktuell 9.663 Menschen in Quarantäne.

Die Coronavirus-Cluster in niederösterreichischen Pflegeheimen sind weiter angewachsen. In einer Einrichtung in Mank (Bezirk Melk) erhöhte sich die Zahl der Erkrankten um vier auf 17, teilte das Büro der Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag mit. In einem Zentrum in St. Pölten wurden insgesamt 21 Infizierte gezählt, zwei mehr als am Mittwoch.

9.663 Menschen in NÖ in Quarantäne

In einem Heim in Retz (Bezirk Hollabrunn) wurden drei weitere Fälle gemeldet, hier wurden laut dem Sprecher der Landesrätin nun zehn Personen positiv auf das Virus getestet. Auch ein Haus in Mödling verzeichnete eine weitere Ansteckung, die Gesamtzahl der Coronavirus-Patienten erhöhte sich hier auf sechs. Aktuell befanden sich in Niederösterreich 9.663 Menschen in Quarantäne.