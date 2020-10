NÖ: 18 Corona-Fälle in St. Pöltener Pflegeheim

In mehreren Heimen in Niederösterreich gibt es Corona-Cluster.

In einem Pflegeheim in St. Pölten wurden 18 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 8.043 Menschen befinden sich in Niederösterreich momentan in Quarantäne.

In einem Pflegeheim in St. Pölten sind 18 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Demenzstation der Einrichtung, auf der die meisten Fälle gemeldet worden waren, wurde unter Quarantäne gestellt, teilte das Büro der Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag mit.

Heime als Corona-Herde

In einem weiteren Heim in Mank (Bezirk Melk) stieg die Zahl der Erkrankten laut einem Sprecher der Landesrätin auf 13, in einem Pflegezentrum in Retz (Bezirk Hollabrunn) auf sieben an. 30 der 170 am Dienstag gemeldeten Neuinfektionen im Bundesland wiesen zudem einen Kindergarten- oder Schulbezug auf.

77 Prozent der verzeichneten Neuerkrankten befanden sich laut Sprecher bereits in Quarantäne. Aktuell waren 8.043 Personen in Niederösterreich abgesondert.