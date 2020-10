Zwölf Personen in Pflegeheim in NÖ positiv auf Covid-19 getestet

Acht Mitarbeiter und vier Bewohner wurden in einem Pflegeheim in Niederösterreich positiv auf das Coronavirus getestet.

Im Pflege- und Betreuungszentrum in Mank (Bezirk Melk) sind zwölf Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um acht Mitarbeiter und vier Bewohner, bestätigte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur am Donnerstagnachmittag einen Bericht des ORF Niederösterreich. Besuche in der Einrichtung seien derzeit nur eingeschränkt möglich.