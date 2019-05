Neue Hochrechung: Höchste Wahlbeteiligung seit 1994

Bei der EU-Wahl 2019 haben so viele Bürge wie seit zweieinhalb Jahrzehnten nicht mehr abgestimmt. dies zeigt eine aktuelle Hochrechnung.

Bei der Europawahl haben EU-weit so viele Bürger ihre Stimme abgegeben wie seit zweieinhalb Jahrzehnten nicht mehr. Wie das EU-Parlament am Montagvormittag in einer aktualisierten Hochrechnung mitteilte, lag die Wahlbeteiligung in den 28 EU-Staaten bei 50,82 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit der Abstimmung von 1994. Seit der ersten Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 1979 war die Wahlbeteiligung stetig gefallen. Beim letzten Urnengang im Jahr 2014 hatte sie nur 42,61 Prozent erreicht.