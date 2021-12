Nehammer: Extremisten "sehen in Corona eine Jahrhundertchance"

Ein emotionaler Karl Nehammer (ÖVP): Das gab es am Dienstag bei einer Pressekonferenz beim Thema Corona-Demonstrationen. Er äußerte sich auch zu Extremisten und wollten den Maßnahmengegnern ins Gewissen reden.

"Wir alle wollen unsere Freiheit zurück", so Nehammer. Der Weg dorthin führe aber nicht über Gewalt, sondern über die Impfung. Er appelliere an alle, die demonstrieren gehen wollen, "noch einmal in sich zu gehen".