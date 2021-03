Corona-Demos: Nehammer sagte "Hate-Crime" den Kampf an

Innenminister Karl Nehammer dankte am Sonntag den Polizisten für ihren Einsatz bei der gestrigen Corona-Demonstration in Wien und hielt dabei auch fest, weiterhin verstärkt gegen "Hate-Crime" vorgehen zu wollen.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat anlässlich des Antirassismus-Tags am 21. März und aufgrund der Teilnahme von teils Rechtsextremen an den Corona -Demonstration dazu aufgerufen, "Hate-Crime weiterhin verstärkt den Kampf anzusagen".

Nehammer will verstärkt gegen "Hate-Crime" vorgehen

Ein derartiges Vorgehen sein "inakzeptabel und dagegen wird seitens der Polizei entschieden vorgegangen", betonte Nehammer in einer Aussendung am Sonntag.

Innenminister dankte Polizisten für Einsatz bei Demo in Wien

Gleichzeitig bedankte sich der Ressortchef bei den Beamten für deren Einsatz bei der Demonstration am Samstag: "Ich danke den Polizistinnen und Polizisten, die am gestrigen Tag in Wien eingesetzt und hervorragende Arbeit geleistet haben."