Närrisch: Tabasco-Krapfen wieder in Wien erhältlich

Bereits im vergangenen Jahr waren die scharfen Krapfen in aller Munde: Die Marillen-Krapfen mit TABASCO Habanero Sauce in Kooperation mit der Wiener Bäckerei Szihn sind auch heuer wieder zurück.

Bäckermeister Szihn über die scharfen Krapfen: "Ein kulinarisches Muss in der Faschings-Saison! Die fruchtig-süße Marillenkonfitüre unserer Krapfen ergänztsich wirklich perfekt mit der fruchtig-scharfen TABASCO Habanero Sauce und sorgt für einen köstlichen, süß-scharfen Nachgeschmack. Für den Faschingsdienstag haben wir ein besonderes Special geplant, um die fünfte Jahreszeit ausgiebig ausklingen zu lassen: Die Krapfen werden auf einer Zuckerwattewolke serviert". Denn: In den Szihn-Filialen werden die Krapfen im Reindl serviert, wer sie lieber to-go genießen möchte, bekommt sie in einer Papiermanschette.

Tabasco-Krapfen mit Zuckerwatte oder pur

Die Spezialkrapfen mit Zuckerwatte sind am Faschingsdienstag, 25.02. von 7 – 15 Uhr um 2 Euro in der Hauptfiliale der Bäckerei Szihn in der Breitenfurter Straße 354 im 23. Wiener Gemeindebezirk erhältlich. In allen weiteren Filialen gibt es die Krapfen mit fruchtig-scharfer TABASCO Habanero Sauce in der "klassischen" Variante zu kaufen.