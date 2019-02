Der nächste Krapfen-Exot: Krapfen mit Tabasco-Füllung im Test

Die Wiener Bäckerei Szihn experimentiert neben seinen Leberkaas-Krapfen mit weiteren Exoten. Der neueste Schlager ist der Tabasco-Krapfen, der ab Mittwoch bei Szihn erhältlich sein wird. VIENNA.at hat gekostet und kosten lassen.

Ausgefallene Krapfen-Kreationen erfahren kurz vor Fasching eine Renaissance in Wien. Nachdem der Leberkaas-Krapfen von Bayern in die Bundeshauptstadt überschwappte verkauft die Bäckerei Szihn ab Mittwoch in seinen sechs Wiener Filialen auch Krapfen mit Marillenmarmelade-Tabasco-Füllung. Für all jene, die es lieber herzhaft scharf statt herzhaft süß mögen.