"Falstaff"-Test: Hier gibt es die besten Krapfen in Wien

Das Gasto-Magzin "Falstaff" hat sich auf die Suchen nach den besten Krapfen in Wien gemacht. Auf den Stockerlplätzen landete eine Konditorei, ein Diskonter und eine Bäckerei.

21 Krapfen nach festgelegten Kritierien in Wien getestet

21 Krapfen wurden anonym in Wien gekauft, um nach festgelegten Qualitätskriterien verkostet zu werden. Der erste Platz ging an die Kurkonditorei Oberlaa, teile der Falstaff am Freitag mit. "Dass herausragende Qualität nicht unbedingt viel kosten muss, beweisen heuer die Diskonter-Krapfen aus der Hofer Backbox", urteilen die Tester: Die haben es auf Platz zwei geschafft. Der Preisunterschied zwischen Erst- und Zweitplatziertem betrage 1,31 Euro pro Stück.