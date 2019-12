Nach Wiedereröffnung: Keine Liftanlagen in U4-Station Pilgramgasse

Ab 31. Jänner 2020 wird die U4-Station Pilgramgasse nach einer einjährigen Sperre wieder eingehalten, die Barrierefreiheit wird mangels Liftanlagen aber stark eingeschränkt sein.

Wiener U4-Station Pilgramgasse soll Ende Jänner 2020 wieder öffnen

Die insgesamt einjährige Sperre war im Zuge der Arbeiten an der U2-Verlängerung in den Süden Wiens notwendig geworden. Die lila Linie wird nach jetzigem Zeitplan ab 2027 bis zum Matzleinsdorfer Platz fahren - und ab 2029 bis zum Wienerberg. Auf dieser Strecke wird die U2 auch die Pilgramgasse anfahren, weshalb die Station seit Monaten zum Knotenpunkt erweitert wird und deshalb Großbaustelle ist.

Barrierefreiheit in Station bleibt stark eingeschränkt

Am stadtauswärts gelegenen Ende der Station müssen deshalb behelfsmäßige Zugänge geschaffen werden. Vom Bahnsteig Richtung Hütteldorf wird eine eigens errichtete, witterungsgeschützte Rampe Richtung Ramperstorffergasse errichtet. Aufgrund der abschnittsweisen Steigung von bis zu zehn Prozent wird es für Rollstuhlfahrer aber trotzdem schwierig sein, diese zu bewältigen.

Gar nicht möglich sein wird das beim Bahnsteig Richtung Heiligenstadt, für den ein Treppenturm gebaut wird. Der Zugang auf der Haltestellenseite Pilgrambrücke ist künftig wie gewohnt über das Otto-Wagner-Gebäude per Stufen möglich.

Während die planbaren Beeinträchtigungen an der U4 bald erledigt sind, steht den Fahrgästen auf der U2 noch eine zweijährige Sperre zwischen Schottentor und Karlsplatz bevor. Die Maßnahme ist nötig, da dieser Abschnitt der U2 künftig von der U5 befahren wird und die Stationen bzw. technischen Anlagen auf den geplanten vollautomatischen Betrieb der künftigen Linie umgerüstet werden müssen.

Zweijährige Sperre der U2 zwischen Schottentor und Karlsplatz

Grund für den Aufschub sind schon länger bekannte Verzögerungen beim U2/U5-Großprojekt. Die Wiener Linien hatten vor geraumer Zeit umfangreiche Leistungspakete für die Bauarbeiten neu ausgeschrieben, da in der ersten Runde "inakzeptable Angebote" eingegangen seien. Die Ausschreibung ist nach wie vor am Laufen, wesentliche Arbeiten können dadurch erst später als geplant in Angriff genommen werden.