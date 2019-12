Wiener Linien: Baldige Wiedereröffnung der U4-Station Pilgramgasse

Die U2-Vorarbeiten direkt unter der U4-Station Pilgramgasse, für die eine Sperre der Station erforderlich war, sind so gut wie abgeschlossen. Die Wiener Linien infiormieren über den Status quo.



Planmäßige Wiedereröffnung der U4-Station Pilgramgasse

Während die U4 Ende Jänner 2020 planmäßig wieder in beiden Richtungen in der Station Pilgramgasse halten wird, bleibt die U-Bahn-Station am Wienfluss bei aufrechtem Fahrgastbetrieb eine beeindruckende U-Bahn-Großbaustelle.