Nach Wahlschlappe: Laute Kritik an Strache aus der FPÖ

Nach dem Wahldebakel der FPÖ bei der Nationalratswahl ist die Kritik an Heinz Christian-Strache laut. Parteimitflieder sprechen sich offen für einen Parteiausschluss aus.

Der steirische Parteichef Mario Kunasek sprach sich als erster offen für den Parteiausschluss Straches aus, sollten sich die Vorwürfe in der Spesenaffäre erhärten. "Wenn das stimmt, sehe ich keine andere Möglichkeit. So leid es mir tut."

FPÖ erlitt zweitgrößte Schlappe nach 2002

Bei der Nationalratswahl am Sonntag musste die FPÖ mit ihrem neuen Parteichef Norbert Hofer die zweitgrößte Wahlschlappe nach 2002 einstecken. Ibizagate und dann noch die kurz vor der Wahl bekannt gewordene Spesenaffäre rund um Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache bescheren ihr laut Hochrechnung mit einem zweistelliges Minus ein Ergebnis, das schwächer ist als das erste mit Strache 2008.

Dabei war es diesmal - anders als in der ersten schwarz-blauen Phase - zunächst gut gelaufen für die FPÖ in der Koalition mit der ÖVP. Die parteiinternen Turbulenzen, die 2002 in "Knittelfeld" und einem Absturz um 16,9 Prozentpunkte auf nur mehr 10,0 Prozent mündeten, blieben aus. Auch die Landtagswahlen 2018 brachten Zugewinne.