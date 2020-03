Nach Überfall auf AUA-Maschine in Tirana: Neun Festnahmen

Im April 2019 wurde eine AUA-Maschine, auf der auch Bargeld geladen war, am Flughafen Tirana überfallen. Mittlerweile sind neun Verdächtige in Haft.

Das sagte ein Sprecher des Bundeskriminalamts am Mittwoch der APA. Seit der Vorwoche sind auch die beiden mutmaßlichen Drahtzieher in Haft: Ein Brüderpaar, 32 und 35 Jahre alt, wurde am 19. März festgenommen, bestätigte der Sprecher.