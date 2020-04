Nach Banküberfall in Wien: Polizei bittet um Hinweise zu Flucht-Fahrrad

Nach dem Banküberfall am 3. April trat der bislang unbekannte Täter die Flucht mit einem Fahrrad an. Die Polizei bittet nun um Hinweise dazu.

Wie berichtet, kam es am Vormittag des 3. April in einer Bankfiliale am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt zu einem bewaffneten Raubüberfall.

Bankräuber gab Schuss gezielt ab: Ermittlungen wegen Mordversuchs

Wiener Polizei bittet um Hinweise zu Flucht-Fahrrad

Der Mann hatte das Rad in unmittelbarer Nähe der Bank in der Franz-Eduard-Matras-Gasse an einem Verkehrsschild versperrt abgestellt und musste nach der Tat das Fahrradschloss wieder entsperren, um flüchten zu können. Es wurde am Tag der Tat in der Markomannenstraße in Wien-Donaustadt offensichtlich zurückgelassen aufgefunden und sichergestellt.