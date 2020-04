Banküberfall mit Schussbgabe in Wien: Fahndungsfotos veröffentlicht

Die Wiener Polizei veröffentlichte zwei Tage nach einem brutalen Banküberfall in Wien-Donaustadt, bei dem ein maskierter Täter eine Kundin angeschossen hat, Fahndungsfotos des Mannes.

Das 58-jährige Opfer war unterdessen außer Lebensgefahr, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Fahndung nach Wiener Bankräuber: 5.000 Euro Belohnung

Für Hinweise, die zum Täter führen, hat die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) außerdem 5.000 Euro ausgelobt. Der 1,75 bis 1,80 Meter große Mann hatte die Tat am Freitagvormittag in der BAWAG-PSK-Filiale am Rennbahnweg 40 verübt. Er sprach beim Überfall akzentfreies Deutsch mit leichtem Wiener Dialekt. Bekleidet war er mit Jeans, dunklen Schuhen, dunkler Jacke. Maskiert war der Täter mit einer Partikel-filtrierenden Halbmaske (FFP). Dazu trug er eine Baseballkappe und medizinische Einweghandschuhe. Bei sich hatte er außerdem eine Packung Klopapier sowie ein Einkaufssackerl.