Schussabgabe bei Banküberfall in Wien: Täter flüchtig

Am Freitagvormittag schoss ein Bankräuber am Rennbahnweg in Wien auf eine Frau. Sie wurde schwer verletzt, der Verdächtige ist flüchtig.

Bei einem Überfall auf eine Bank am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt hat der Täter am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr einen scharfen Schuss abgegeben und eine Frau schwer verletzt, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Die Erstversorgung der Verletzten übernahm die Wiener Berufsrettung, so deren Sprecher Andreas Huber.

Cobra nach Banküberfall in Wien-Donaustadt im Einsatz

Beamte der Spezialeinheit Cobra sowie ein Hubschrauber wurden am Freitagvormittag bei der Fahndung nach dem flüchtigen Schützen eingesetzt.

Ob es sich beim Banküberfall um einen vollendeten Raub handelte oder der Versuch gescheitert ist, stand zunächst nicht fest.